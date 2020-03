Pijane kobiety za kierownicą

Niedziela, 1 marca, nie była pozytywnym dniem na zabrzańskich drogach. Mundurowi zatrzymali wtedy 3 nietrzeźwych kierujących. Sprawcy kierowania swoimi pojazdami „na podwójnym gazie” odpowiedzą przed sądem za swoje przewinienia.

Policjanci zabrzańskiej drogówki zatrzymali w niedzielę trzech nietrzeźwych kierujących. Do pierwszego zatrzymania doszło po północy na ulicy Lipowej. Kierująca BMW 47-letnia mieszkanka Zabrza miała w organizmie 0,74 promila alkoholu. Druga z zatrzymanych to 32-letnia mieszkanka Zabrza, która kierowała pasatem, a w trakcie badania osiągnęła taki sam wynik, czyli 0,74 promila. Swoją poprzedniczkę przebiła tym, że dodatkowo kierowała samochodem mając wydany sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Ostatni z zatrzymanych to kierujący peugeotem 28-letni mieszkaniec Zabrza, który podjechał pod sklep w pobliżu ulicy Korczoka. Jego stan i sposób zachowania zaniepokoił przypadkowego świadka, który uniemożliwił mu dalszą jazdę. 28-latek pozostawił samochód i uciekł. Jednak wezwani na miejsce policjanci szybko go odnaleźli i skontrolowali trzeźwość 28-latka. Badanie wskazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Za jazdę w stanie nietrzeźwości kierujący już utracił prawo jazdy kat. B. Ponadto grozi mu kara do 2 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów i obligatoryjne świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych.