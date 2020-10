Piesi potrąceni na pasach

Trzy potrącenia pieszych na pasach miały miejsce w ciągu ostatniej doby w Zabrzu. Potrącenia miały miejsce na ulicach Goethego, Bolesława Chrobrego i Mikulczyckiej. Policja apeluje o ostrożność i do kierowców i do pieszych.

We wszystkich trzech przypadkach sprawcami są kierujący pojazdami. Na szczęście nikt z potrąconych nie odniósł obrażeń, które zagrażają życiu. Jednak tak duża liczba tych zdarzeń drogowych jest dla zabrzańskiej drogówki niepokojąca. Policjanci uważają, że mokra jezdnia wpływa na wydłużenie drogi hamowania pojazdu, szybciej zapadający zmrok powoduje, że zauważenie pieszego przez kierowcę jest utrudnione. Zalecają, by dostosować prędkość do panujących na drodze warunków, a te wraz ze zbliżającą się zimą będą coraz to gorsze. Bardzo duży wpływ na swoje bezpieczeństwo mają również piesi, przede wszystkim poprzez obserwowanie pojazdów w trakcie poruszania się po drodze (szczególnie w przypadku przechodzenia przez jezdnię), jak również zakładanie elementów odblaskowych.