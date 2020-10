Z pięściami na policjantów

Policjanci z II komisariatu zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy podczas interwencji naruszyli nietykalność funkcjonariuszy i ich znieważyli. O wysokości kary zadecyduje sąd.

W niedzielne popołudnie dyżurny zabrzańskiej komendy odebrał zgłoszenie, dotyczące awantury w jednym z mieszkań przy ulicy Wolności w centrum miasta. Policjanci z II komisariatu podjęli interwencję. W trakcie rozmowy z 41-letnim mężczyzną, który był prowodyrem awantury, policjanci zostali wielokrotnie przez niego znieważeni. Mężczyzna nie stosował się do poleceń wydawanych przez policjantów, był pijany i nie chciał opuścić mieszkania, na co nalegali inni jego mieszkańcy. W pewnym momencie mężczyzna próbował uderzyć policjanta pięścią w twarz. W odpowiedzi mundurowi użyli wobec niego przewidzianych prawem środków przymusu. Wtedy policjanci zaatakowani zostali przez 37-letnią siostrę obezwładnianego mężczyzny. Kobieta uderzyła jednego z policjantów, groźbami i wyzwiskami próbowała zmusić funkcjonariuszy do odstąpienia od czynności służbowych. Finalnie agresywne rodzeństwo noc spędziło w policyjnym areszcie. Odpowiedzą za naruszenie nietykalności funkcjonariuszy, znieważenie ich oraz poprzez kierowanie gróźb i stosowanie przemocy wywieranie wpływ na czynności przeprowadzone przez policjantów. Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. W trakcie czynności okazało się, że zatrzymana kobieta w przeszłości była już karana za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Do czasu zakończenia postępowania podejrzani zostali objęci policyjnym dozorem.