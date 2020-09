Jeden oprawca, trzy ofiary

25 – latek rok znęcał się nad rodziną: matką, ojcem i bratem. Kilka dni temu o przemocy psychicznej i fizycznej, do której dochodziło w mieszkaniu przy ulicy Lompy opowiedziała policjantom jej ofiara – kobieta. Oprawca przyznał się do winy, a swoje zachowanie tłumaczył uzależnieniem od alkoholu. Zastosowano wobec niego dozór policyjny oraz nakazano mu opuszczenie wspólnego mieszkania. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Wcześniej 25 – latek był już karany za stosowanie gróźb oraz pobicie.