Oprawca nadzorowany

Mężczyzna, od 14 at znęcający się nad żoną i synem wreszcie odpowie za swoje czyny. 38 – latkowi postawiono zarzuty, a do czasu rozpoczęcia procesu prokuratura objęła go nadzorem policyjnym, nakazała opuszczenie małżeńskiego mieszkania oraz zakazała kontaktów z ofiarami.

Obowiązujące prawo sprzyja osobom krzywdzonym we własnym domu. W katalogu prokuratorskich możliwości jest szereg środków zapobiegawczych wobec podejrzanego, m.in.: objęcie go dozorem policji, zastosowanie aresztu tymczasowego. Od 1 sierpnia 2010 r. dołączył do nich nakaz opuszczenia wspólnego mieszkania, niezależnie od pory roku i tego, kto jest właścicielem. Na mocy postanowienia prokuratora lokal zawsze opuszcza oprawca nawet wtedy, gdy wyłącznie do niego należy nieruchomości.