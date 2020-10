Z nożem na żonę

Podczas awantury pomiędzy 53-latkiem a jego 54-letnią żoną mężczyzna skaleczył kobietę nożem kuchennym. Trafiła ona do szpitala z ranami ciętymi. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Mężczyzna został zatrzymany, a sprawą zajęli się policjanci z piątego komisariatu. Podczas prowadzonych czynności ustalono, że będący pod wpływem alkoholu mężczyzna wszczął w domu awanturę z żoną, ponieważ nie chciała iść po zakupy. Tak błahy powód okazał się wystarczający dla 53-latka, by w trakcie kłótni ugodzić swoją żonę nożem w rękę i nogę. W wyniku przeprowadzonych czynności procesowych ustalono, że pokrzywdzona jest ofiarą znęcania zarówno psychicznego, jak i fizycznego od 2017 r. Zatrzymanemu postawiono zarzuty z artykułów dotyczących znęcania się oraz lekkiego uszkodzenia ciała. We wtorek podejrzany w tej sprawie został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Zabrzu, gdzie w trakcie przesłuchania przyznał się do zarzucanych czynów. Wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru. Podejrzany będzie musiał stawiać się do piątego komisariatu w Zabrzu dwa razy w tygodniu, ma też zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną.