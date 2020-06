Nielegalne automaty na Zaborzu

Zabrzańscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej, zabezpieczyli kolejne automaty do nielegalnych gier losowych. Przeprowadzona akcja zakończyła się zajęciem 4 maszyn. Za naruszenie przepisów ustawy karno – skarbowej grożą 3 lata więzienia i wysoka grzywna.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zabrzańskiej komendy uzyskali informację, że w lokalu w dzielnicy Zaborze mogą znajdować się automaty do nielegalnych gier hazardowych. Wspólnie z rybnickimi funkcjonariuszami KAS wkroczyli do lokalu, gdzie podejrzewano, że znajdują się nielegalne automaty. Zabezpieczyli 4 urządzenia, które trafiły do magazynów śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Teraz śledczy ustalają, jakie straty poniósł Skarb Państwa w związku z nielegalną działalnością salonu gier. Za przestępstwo prowadzenia gry losowej bez wymaganego zezwolenia lub koncesji grożą 3 lata więzienia i wysoka grzywna.