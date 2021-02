Nękał, nachodził i wyzywał

Z relacji zgłaszającej wynikało, że mężczyzna kontroluje ją, wysyła do niej uporczywe SMS-y, wydzwania, nachodzi w mieszkaniu oraz wyzywa. Okazało się również, że 34-latek naruszył też nietykalność cielesną 5-letniego syna pokrzywdzonej – podnosił go za ręce do góry i potrząsał nim. W lipcu 2020 roku kobieta złożyła zawiadomienie na policję. Zaraz po tym 34-latek przestał nękać pokrzywdzoną i zaczął ukrywać się przed organami ścigania, licząc na uniknięcie odpowiedzialności. Niewiele mu to pomogło - mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury.