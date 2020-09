Nękający partner

Często telefonował, obrażał na portalu społecznościowym, dobijał się do drzwi, zniszczył schody prowadzące do mieszkania, groził. Tak wyglądały ostatnie relacje 36 – latka z jego byłą partnerką. Mężczyzna został zatrzymamy, a za uporczywe nękanie, czyli stalking grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Zabrzanina, który stawał się coraz bardziej agresywny w stosunku do byłej partnerki zatrzymali policjanci z I komisariatu. Decyzją śledczych został poddany policyjnemu dozorowi i otrzymał zakaz zbliżania się do kobiety.