Napadli dwa razy w jedną noc

Dwóch młodych mężczyzn napadło na mężczyznę czekającego na autobus, a chwile później na kobietę, która szła do pracy. Do zdarzenia doszło we wtorek nad ranem w Mikulczycach Podejrzanych zatrzymano po kilku godzinach. Na wniosek prokuratury mężczyźni zostali aresztowani na okres 3 miesięcy. Grozi im kara do 12 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło we wtorek nad ranem. Z policyjnych ustaleń wynika, że około 4.00 w rejonie Placu Kroczka dwóch mężczyzn napadło na 56-letniego mieszkańca Zabrza, który czekał na autobus. Podejrzani dusili go i zmusili do oddania nesesera z dokumentami i gotówką. Godzinę później w rejonie ulicy Zwycięstwa napadli na 49-letnią kobietę, która szła do pracy. Mężczyźni przewrócili ją na ziemię i wyrwali jej torebkę z telefonem, dokumentami i pieniędzmi. Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z wydziału kryminalnego. Podany przez pokrzywdzonych rysopis wskazywał na znane z przeszłości kryminalnej osoby. Krótko po godzinie 7.00 mężczyźni zostali zatrzymani. U jednego z nich znaleziono telefon pokrzywdzonej. Zatrzymani to mieszkańcy Zabrza w wieku 18 i 24 lata. W chwili zatrzymania obydwoje byli pod wpływem alkoholu. Na wniosek zabrzańskiej prokuratury sąd aresztował podejrzanych na trzy miesiące. Grozi im kara do 12 lat więzienia.