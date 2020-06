Motocyklem uciekał przed policją

Kierowca motocykla próbował uciec policjantom z zabrzańskiej drogówki, by uniknąć kontroli. Powodem był brak uprawnień do kierowania jednośladem. Krótki pościg zakończył się zatrzymaniem motocyklisty, który za ucieczkę przed policją usłyszeć może wyrok do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło na ul. Beskidzkiej. Prowadzący kontrole policjanci z drogówki próbowali zatrzymać mężczyznę kierującego motocyklem kawasaki. Kierowca nie zatrzymał się i zaczął uciekać. Policjanci rozpoczęli pościg. Pomimo włączenia sygnałów dźwiękowych i wydawaniu sygnałów do zatrzymania motocyklista nadal uciekał. Po przejechanie około kilometra 45-latek nie opanował pojazdu i przewrócił się na ulicy Legnickiej. Nie odniósł poważnych obrażeń.

Jak się okazało, usiłował uniknąć kontroli, ponieważ nie posiadał uprawnień do kierowania motocyklem. Będzie odpowiadał za próbę ucieczki, spowodowanie kolizji drogowej, oraz kierowanie motocyklem bez wymaganych uprawnień. Grozi mu do 5 lat więzienia.