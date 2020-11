Mieczem w sąsiada

Niebezpieczne zdarzenie w Makoszowach. 59-letni mężczyzna w trakcie awantury dwukrotnie ugodził mieczem swojego 33-letniego sąsiada. Sprawca ugodzenia usłyszał już zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu zza to nawet 10 lat więzienia.

Do niebezpiecznej awantury doszło w piątek wieczorem w jednym z mieszkań w budynku socjalnym przy ulicy Legnickiej w Makoszowach. Dyżurny komisariatu I po godzinie 23.00 otrzymał telefoniczne zgłoszenie, że doszło tam do ugodzenia mężczyzny ostrym narzędziem. Natychmiast wysłał tam patrol. Przybyli na miejsce mundurowi zastali w mieszkaniu rannego 33-latka. Mężczyzna miał silnie krwawiącą ranę kłutą brzucha oraz ramienia. Policjanci udzielili mu pomocy przedmedycznej i monitorowali do czasu przyjazdu pogotowia. Ranny 33-latek, choć był przytomny, to nie potrafił wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Jak się potem okazało, 33-latek chwilę wcześniej przyszedł do swojego 59-letniego sąsiada, który mieszka klatkę obok. Awanturę, zdaniem policji, wszczął poszkodowany. Między mężczyznami doszło do gwałtownej kłótni, a potem do bójki, w której trakcie 59-latek sięgnął po miecz i dwukrotnie trafił nim 33-latka. W wyniku ugodzenia mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala. Doznał m.in. uszkodzenia jelita. Konieczna była operacja, ale jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Na miejscu zdarzenia mundurowi zatrzymali sprawcę oraz zabezpieczyli miecz. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie 59-latka wykazało ponad 2,0 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty przekroczenia granicy obrony koniecznej i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi mu do 10 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.