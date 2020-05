Miał ponad 4 kilogramy narkotyków

Śląscy policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców, wspierani przez kryminalnych z katowickiej komendy wojewódzkiej i z Zabrza, zatrzymali 22-latka ze znaczną ilością narkotyków. W mieszkaniu zabrzanina znaleźli ponad 4 kilogramy różnych narkotyków, w tym m.in. amfetaminę, mefedron, kokainę i ekstazy. Mundurowi zabezpieczyli również 8 litrów płynnej substancji narkotycznej oraz sprzęt do produkcji narkotyków. Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców katowickiej komendy wojewódzkiej monitorują i rozpracowują środowisko pseudokibiców. Ich działania mają na celu udaremnianie przestępczej działalności śląskich kiboli.

Tym razem śląscy policjanci działali w Zabrzu. Zatrzymali 22-latka podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. W mieszkaniu zatrzymanego stróże prawa znaleźli znaczne ilości narkotyków wraz ze sprzętem służącym do uprawy i produkcji zakazanych środków. Przejęto ponad 2 kg amfetaminy, kilogram mefedronu, ponad 400 tabletek ekstazy, pól kilograma marihuany i haszyszu oraz kokainę – w sumie ponad 4kg narkotyków o czarnorynkowej wartości ok. 50 tys. złotych. W trakcie przeszukania mieszkania policjanci zabezpieczyli także 8 litrów płynnej substancji narkotycznej, która została przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.

Zatrzymany przez mundurowych 22-letni zabrzanin jest powiązany ze środowiskiem jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu 10 lat więzienia.