Kradli prąd

Na kradzieży prądu przyłapano lokatorów dwóch mieszkań: przy ulicach Szczęść Boże i Szybowej. Za nielegalne pobieranie energii grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ciąży na nich także obowiązek zapłaty za prąd, płynący do ich lokali poza licznikiem. Rachunki dla nieuczuciowych klientów mogą sięgać nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Ujawnienie kradzieży prądu to efekt pracy policjantów zajmujących się przestępczością gospodarczą, którzy sąsiadów. W wielu przypadkach kradzież wiąże się z uszkodzeniem instalacji j, a to częsta przyczyna regularnie sprawdzają przyłączenia do sieci. – Ostrzegamy nie tylko przed prawnymi konsekwencjami takich działań. Nieuczciwi klienci dystrybutorów energii stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa pożarów, porażenia prądem – mówi sierż. szt. Sebastian Bijok, rzecznik prasowy zabrzańskiej policji