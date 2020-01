Kradł ślubne suknie

Nietypowa kradzież. 21-latek włamał się do salonu sukni ślubnych w centrum miasta. Mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu, w którym policjanci odnaleźli wszystkie skradzione suknie. Za kradzież z włamaniem grozi mu teraz do 10 lat więzienia.

Już kilka godzin po zgłoszeniu, kryminalni z Komisariatu II Policji w Zabrzu zatrzymali sprawcę włamania do salonu sukni ślubnych. Policjantom pomógł monitoring. Choć jakość nagrania nie była najlepsza, szybko wytypowali potencjalnego sprawcę. Po wejściu do mieszkania 21-latka, zobaczyli porozwieszane kreacje ślubne. Mężczyzna był zaskoczony wizytą policjantów. Suknie, których wartość została wyceniona na 40 tys. złotych wróciły do salonu. W trakcie zatrzymania mężczyzna przyznał się do włamania. Mówił, że chciał zarobić pieniądze na sprzedaży sukni. Policjanci sprawdzają, czy 21-latek nie jest odpowiedzialny za inne włamania, do których doszło w ostatnim czasie w Zabrzu i miastach sąsiednich.