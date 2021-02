Kradł i przez internet wpadł

20-latek ukradł, a następnie chciał sprzedać przez internet skradzione wcześniej narzędzia. Mężczyzna wystawił towar na portalu ogłoszeniowym. W toku prowadzonych czynności wyszły na jaw inne jego kolejne.

W ubiegłym tygodniu tygodniu mundurowi z Komisariatu I Policji w Zabrzu zostali powiadomieni o kradzieży narzędzi. Z zawiadomienia wynikało, że skradziony sprzęt został wystawiony na sprzedaż na portalu ogłoszeniowym. Szybkie działania policjantów pozwoliły jeszcze tego samego dnia na zatrzymanie rabusia. W toku prowadzonych czynności policjanci odkryli, że to nie jest jedyne przestępstwa, jakich dopuścił się 20-latek. Jak się okazało, mężczyzna w ostatnim czasie włamał się też do dwóch ogródków działkowych. Do kolejnego włamanie się nie powiodło. Prowadzący tę sprawę policjanci dotarli też do 28-letniego pasera, który pomagał 20-latkowi spieniężyć skradzione przedmioty. Mężczyźni przyznali się do przedstawionych im zarzutów, teraz ich sprawą zajmie się sąd.