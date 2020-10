Kradł i groził nożem

Złodziej ukradł artykuły spożywcze, a próbujące mu powstrzymać go świadkowi groził nożem. Policjanci zatrzymali agresora jeszcze tego samego dnia. Na nagraniu ze sklepowego monitoringu rozpoznał go dzielnicowy. We wtorek, 13 października, krótko przed godziną 19.00 policjanci z trzeciego komisariatu zostali wezwani do jednego ze sklepów znajdującego się na ulicy Pośpiecha. Mundurowi ustalili, że mężczyzna ukradł artykuły spożywcze, a ze swoim łupem skierował się ku wyjściu. Za złodziejem ruszył obecny w sklepie inny klient, lecz kiedy próbował go ująć, ten wyciągnął w jego kierunku nóż i zagroził jego użyciem, po czym uciekł.

Po przejrzeniu zapisu z kamer monitoringu obecny na miejscu dzielnicowy rozpoznał sprawcę. Okazał się nim znany policjantom 51-latek, wcześniej notowany za przestępstwa przeciwko mieniu. Mundurowi natychmiast udali się do miejsca zamieszkania sprawcy. Na miejscu nikt nie otwierał. Policjanci siłą weszli do środka i zastali tam podejrzanego. W mieszkaniu ujawnili również nóż oraz skradzione artykuły spożywcze. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Za popełnione przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do lat 10.