Z kluczem i pistoletem na policjanta

40-latek napadł w centrum Zabrza na policjanta. Najpierw zaatakował go kluczem francuskim, a potem pistoletem gazowym. Teraz grozi mu za to nawet 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w środę, 22 lipca, wieczorem, w samym centrum miasta, w rejonie ulic de Gaulle’a i Goethego. Policjanci z wydziału prewencji, patrolujący Zabrze, zauważyli mężczyznę, który ich zdaniem podejrzanie się zachowywał. Postanowili go sprawdzić i wylegitymować. Gdy wysiedli z radiowozu, mężczyzna zauważył ich i zaczął uciekać. Gdy pierwszy policjant dogonił mężczyznę, ten odwrócił się i uderzył go kluczem francuskim. Ucieczka trwała nadal, a po chwili policjant znowu był przy podejrzanym. Tym razem ten wymierzył w niego z pistoletu. Mimo to funkcjonariuszowi udało się obezwładnić agresora.

Broń okazała się gazowa, ale sprawca napaści miał też przy sobie ostrą amunicję 9 mm. Okazało się, że 40-latek jest dobrze znany wymiarowi sprawiedliwości, w przeszłości był już karany za przestępstwa z udziałem przemocy. Kilka dni wcześniej próbował włamać się do jednej w piwnic w bloku w centrum miasta, ale został spłoszony przez mieszkańców.

W piątek sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego. Zatrzymany łącznie usłyszał 3 zarzuty, dotyczące czynnej napaści na funkcjonariusza, nielegalnego posiadania amunicji oraz usiłowania włamania. Zabrzańska prokuratura wystąpiła z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował areszt na 3 miesiące.