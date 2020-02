Kierowca bez prawka, pasażer poszukiwany

W środę przed południem policjanci zabrzańskiej drogówki zatrzymali do kontroli samochód marki Volvo. Jego kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania, a pasażer godzinę wcześniej został zarejestrowany w policyjnych systemach jako osoba poszukiwana. Samochód został odholowany, a pasażer trafił do aresztu.