Handlował haszem i marychą

Zabrzańscy policjanci zatrzymali 21 – letniego mieszkańca Siemianowic Śląskich. Jest podejrzany o handel narkotykami. W jego mieszkaniu znaleziono 60 g suszu – marihuany i haszyszu.

-Handel narkotykami, nawet gdyby stosowano najbardziej wyrafinowane sposoby zacierania za sobą śladów przez sprzedających i kupujących i tak nie pozwala zrobić tego perfekcyjnie. Towar w końcu trzeba przekazać z rąk do rąk. I to jest właśnie szansa dla nas. Skorzystaliśmy z niej i tym razem. Policjanci znaleźli podejrzaną, pocztową przesyłkę. Dzięki temu, nie było kłopotu, by trafić do nadawcy. Narkotyki oferował w Internecie, jednak w zamkniętej grupie, do której nie miały dostępu osoby z zewnątrz – mówi sierż. szt. Sebastian Bijok, rzecznik zabrzańskiej policji.

Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny. Nie przyznaje się do handlu narkotykami. Tłumaczył, że znaleziony u niego szusz był na jego własny użytek