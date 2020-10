Groził wysadzeniem budynku

31-letni mężczyzna groził wysadzeniem w powietrze budynku, w którym mieszkał. Teraz grozi mu kara do 8 lat więzienia.

We wtorek 20 października, 31-latek wyniósł na klatkę schodową napełnioną butlę z gazem. Następnie odkręcił zawór butli, co spowodowało ulatnianie się gazu i chciał go podpalić, posługując się przy tym zapalniczką. Mężczyznę powstrzymał sąsiad. Jednak zachowanie 31-latka sprowadziło bezpośrednie niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu, zagrażające życiu lub zdrowiu wielu osób. Kiedy o sprawie dowiedzieli się policjanci, podjęto decyzję o zatrzymaniu mężczyzny. W trakcie czynności okazało się, że jest on w trakcie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności za inne przestępstwo. Powodem zachowania mężczyzny był konflikt sąsiedzki. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd.