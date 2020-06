Groził i kopał

28-latek zniszczył drzwi i groził pozbawieniem życia byłej partnerce. Usłyszał już zarzut zniszczenia mienia i kierowania gróźb karalnych.

W sobotę dyżurny pierwszego komisariatu policji w Zabrzu otrzymał zgłoszenie dotyczące awantury na klatce schodowej jednego z budynków przy ulicy Sierotki. Okazało się, że doszło tam do sprzeczki między byłymi partnerami. Kiedy 28-letniemu mężczyźnie zabrakło argumentów słownych, zaczął kopać w drzwi wejściowe do mieszkania byłej partnerki oraz groził jej pozbawieniem życia. Policjanci przesłuchali świadków. Wczoraj 28-latek został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów, do których się nie przyznał i odmówił składania wyjaśnień. Mężczyzna za swoje zachowanie w najbliższym czasie będzie tłumaczył się przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia.