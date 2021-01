Zabrzańscy policjanci szukają świadków zdarzenia drogowego, do jakiego doszło 21 stycznia, około godziny 7.00 na ulicy Pawliczka 22-27. Kierujący toyotą, by uniknąć zderzenia z nieokreślonym pojazdem ciężarowym zjechał na pobocze drogi i uderzył w latarnię. Osoby będące świadkami tego zdarzenia bądź posiadające wiedzę co do okoliczności, proszone są o kontakt z zabrzańską Policją. Sprawę prowadzi zespół do spraw wykroczeń zabrzańskiej komendy, tel. 47 8543 255, 47 8543 266.