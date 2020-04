Chciał zabić konkubinę

37-letni mężczyzna zaatakował nożem swoją 35-letnią konkubinę. Do zdarzenia doszło w sobotę w Biskupicach. Napastnikowi postawiono już zarzut usiłowania zabójstwa. Został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Około godz. 22.00 dyżurny otrzymał zgłoszenie dotyczące awantury domowej, w której trakcie 37-letni mężczyzna pobił i zaatakował nożem swoją 35-letnią konkubinę. Kobieta przed przyjazdem policjantów zdołała uciec z mieszkania, jednak miała poważne obrażenia – rany cięte na głowie i złamania kości twarzoczaszki. Policjanci weszli do mieszkania, w którym miał przebywać konkubent wraz z ich dwójką dzieci w wieku 6 miesięcy i dwa lata. Drzwi były zamknięte, więc do środka dostali się przez otwarte drzwi balkonowe. Mężczyzny już w nim nie było, jedynie dwójka małych dzieci. Policjanci zabrali je z mieszkania i oddali rodzinie pokrzywdzonej, która przybyła na miejsce. Następnie rozpoczęli poszukiwania 37-latka. Już po kilkunastu minutach zauważyli go na pobliskich ogródkach działkowych. 37-latek po krótkim pościgu został zatrzymany. Miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu

35-letnia kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie przeszła operację. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.. W mieszkaniu, gdzie doszło do zdarzenia, śledczy przeprowadzili oględziny. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 37-latkowi zarzutu usiłowania zabójstwa, za co grozi mu kara co najmniej 8 lat wiezienia. W przeszłości podejrzany był karany za przestępstwa z użyciem przemocy, a dodatkowo był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za niepłacenie alimentów i zniszczenia mienia.