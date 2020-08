Chciał wysadzić budynek

24-letni mężczyzna planował wysadzenie budynku w którym mieszka, przy ulicy Nawrata. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzut i został doprowadzony do prokuratury. Na wniosek śledczych z drugiego komisariatu ma dozór policyjny oraz nakaz opuszczenia mieszkania.

We wtorek wieczorem dyżurny zabrzańskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące awantury domowej w jednym z mieszkań przy ulicy Nawrata. Interwencję podjęli wywiadowcy z zabrzańskiej komendy. Po przybyciu na miejsce ustalili, iż 24-letni brat zgłaszającej jest pod wpływem dopalaczy i miał zamiar wysadzić budynek w powietrze za pomocą odkręconej butli z gazem. Kobieta próbowała go powstrzymać, 24-latek odepchnął ją i uciekł. Kobieta sama zakręciła zawór butli gazowej, a przybyli na miejsce policjanci przewietrzyli mieszkanie. Następnie rozpoczęli poszukiwania 24-latka. Znaleźli go niedaleko mieszkania. Mężczyzna w organizmie miał ponad promil alkoholu. 24-latkowi postawiono zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru oraz eksplozji materiałów łatwopalnych, co zagroziło życiu i zdrowiu wielu osób. Wobec 24-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz nakaz opuszczenia mieszkania. Teraz grozi mu kara do 8 lat więzienia.