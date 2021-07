Chciał umówić się z 13-latką

Zabrzańscy policjanci zatrzymali podejrzanego o chęć nawiązania kontaktu seksualnego z 13-latką. W trakcie przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli amunicje do broni palnej.

Zabrzańscy policjanci zatrzymali 32-letniego mieszkaniec Zabrza, podejrzanego o chęć nawiązania kontaktu seksualnego z osobą poniżej 15 roku życia, oraz posiadanie amunicji do broni palnej. Do zatrzymania doszło w centrum miasta, gdzie mężczyzna umówił się na spotkanie z 13-letnią dziewczynką. 32-latek za pośrednictwem komunikatora internetowego namawiał ją do poddania się innym czynnościom seksualnym oraz wysyłaj jej treści pornograficzne. Nie wiedział jednak, że tak naprawdę kontaktował się z osobą dorosłą. Kiedy mężczyzna przyjechał na miejsce spotkania, zastał tam 31-letnią kobietę i jej 36-letniego przyjaciela, którzy byli odpowiedzialni za prowokację. Para poinformowała o sytuacji zabrzańskich policjantów, a stróże prawa zatrzymali mężczyznę. Następnie został on osadzony w policyjnym areszcie. W trakcie przeszukania jego mieszkania policjanci ujawnili amunicję do broni palnej oraz bron pneumatyczną. Czynności w sprawie trwają, a zatrzymanemu grozi do 10 lat pozbawienia wolności.