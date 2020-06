Chciał ukraść radio

39-latek usiłował włamać się do samochodu fiat, a w innym wybił szybę. Dzięki informacji mieszkańca Zabrza, który zadzwonił na policję, nie doszło do kradzieży. Zatrzymany został osadzony w policyjnym areszcie i usłyszał zarzut usiłowania włamania oraz zniszczenia mienia. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd.

W nocy z wtorku na środę dyżurny zabrzańskiej jednostki otrzymał telefon z informacją, że najprawdopodobniej na ulicy Grunwaldzkiej ktoś włamuje się do samochodu. Na miejsce został skierowany policyjny patrol. Gdy dojechał na miejsce, policjanci zauważyli mężczyznę, który schował się w krzakach nieopodal samochodu z wybitą szybą. Policjanci zatrzymali go. Okazał się nim 39-letni zabrzanin, który jest doskonale znany policjantom z drugiego komisariatu. Zatrzymany został poddany badaniu na zawartość alkoholu. Wynik wskazał, że miał 0,54 promila alkoholu w organizmie. Jak się okazało, 39-latek, usiłował ukraść radio z fiata, w którym wybił szybę. Mężczyzna wybił też szybę w volvo, które stało na tym samym parkingu. Usłyszał zarzut usiłowania włamania oraz zniszczenia mienia. Grozi mu do 10 lat więzienia.