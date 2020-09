Chciał okraść staruszkę

Szybka reakcja sąsiadów doprowadziła do zatrzymania sprawcy usiłowania rozboju na 89-letniej mieszkance Zabrza. Zatrzymany to 26-latek, znany zabrzańskim policjantom z wcześniejszych przestępstw. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w środę w jednym z mieszkań na ulicy Sportowej. 26-letni mieszkaniec Zabrza przyszedł do mieszkania 89-letniej pokrzywdzonej i przedstawił się jako kurier. Gdy kobieta otworzyła mu drzwi, wtargnął do środka i pytał, czy ma pieniądze. Stwierdził, że należy mu się 500 zł za paczkę, którą rzekomo przywiózł, po czym zaczął przeszukiwać szafki. Kobieta zaczęła wzywać pomocy. Zareagowali sąsiedzi, którzy ujęli mężczyznę i przekazali go policjantom z pierwszego komisariatu.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komisariatu. Śledczy ustalili, że zatrzymany 26-latek jest też odpowiedzialny za inne przestępstwa, które w ostatnim czasie miały miejsce na terenie Zabrza. Łącznie zabrzanin usłyszał cztery zarzuty dotyczące: przywłaszczenia portfela, oszustwa, dokonania rozboju i usiłowania dokonania rozboju. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 12 lata pozbawiania wolności. Zabrzańscy śledczy wystąpili do sądu o zastosowanie wobec 26-latka tymczasowego aresztu.