Chciał okraść 82-latka

Policjanci zatrzymali mieszkańca Zabrza, który podawał się za prokuratora, a później za policjanta i chciał wyłudzić od 82-latka z Sosnowca 3 tys. zł.

We wtorek w domu 82-letniego mieszkańca Sosnowca zadzwonił telefon stacjonarny. Osoba podająca się początkowo za prokuratora poinformowała, że policja podejmuje próbę zatrzymania oszusta, w związku z czym prosi o współpracę w tym zakresie. 82-latek miał pod kontrolą policji przekazać swoje oszczędności, które w ramach prowadzonej akcji miały przyczynić się do zatrzymania oszusta. Senior poinformował sosnowieckich policjantów o rozmowie. Dalszą sposób rozmowy i scenariusz przekazania gotówki ułożyli policjanci z wydziału kryminalnego. W umówionym miejscu i czasie 50-letni mieszkaniec Zabrza spotkał się ze swoją niedoszłą ofiarą. W trakcie odbierania 3000 złotych został zatrzymany na gorącym uczynku. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił sędziemu na zastosowanie wobec mężczyzny 3-miesięcznego tymczasowego aresztowania. Za popełnione przestępstwo grozi mu teraz kara do 8 lat więzienia.

Po raz kolejny policja przypomina: