Był poszukiwany, w aucie wiózł trójkę dzieci

29-letni mieszkaniec Zabrza nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Nic mu to nie pomogło, chwilę później zatrzymali go mundurowi z zabrzańskiej „piątki”. Był poszukiwany, a w samochodzie znajdowała się trójka dzieci.

W poniedziałek w nocy, w rejonie ulicy Budowlanej uwagę policjantów z Komisariatu V Policji w Zabrzu zwrócił kierujący samochodem osobowym marki mazda, który nie miał włączonych świateł. Kiedy policjanci postanowili zatrzymać pojazd do kontroli, kierujący wyraźnie przyspieszył i zajechał drogę mundurowym. Policjanci zatrzymali go na wysokości ulicy Kołobrzeskiej. Kierującym okazał się 29-letni mieszkaniec Zabrza. W pojeździe znajdowała się także żona kierującego oraz 3 dzieci w wieku od 2 do 7 lat. Mężczyzna odmówił poddania się badaniu alkomatem. Została mu pobrana krew do badania na zawartość alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie informatycznej okazało się, że 29-latek jest poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości celem odbycia kary roku pozbawienia wolności. Ponadto mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania samochodem.

29-latek został doprowadzony do policyjnego aresztu, o jego dalszym losie zadecyduje prokuratura oraz sąd. /dast/