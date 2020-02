W Biskupicach uszkodził 5 aut

Nietrzeźwy kierujący hondą na ul. Bytomskiej w Biskupicach spowodował kolizję, w której uszkodził aż 5 pojazdów. Nikt w zdarzeniu nie odniósł obrażeń. Za jazdę w stanie nietrzeźwości kierującemu grozi kara do 2 lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godz. 20.00 na ulicy Bytomskiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 65-leni mieszkaniec Zabrza kierując hondą zjechał na zaparkowane na poboczu drogi samochody marki Honda, Opel, BMW, Peugeot i Audi. Mężczyzna został ujęty przez świadków zdarzenia i zatrzymany przez policjantów drogówki, którzy przyjechali na miejsce. Podczas policyjnych czynności okazało się, że 65-latek jest pod wpływem alkoholu. Badanie trzeźwości wskazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Noc z poniedziałku na wtorek mężczyzna spędził w policyjnej izbie zatrzymań. We wtorek policjanci z drugiego komisariatu przedstawili mu zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. 65-latek przyznał się do zarzucanego czynu. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów i obligatoryjne świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych. 65-latek odpowie również za spowodowanie kolizji z zaparkowanymi pojazdami.