Po awanturze domowej trafił do aresztu

Policjanci zostali wysłani na interwencję do jednego z mieszkań przy ulicy Krakowskiej. Okazało się, że awanturujący się z ojcem 31-latek jest poszukiwany listem gończym, celem osadzenia go w areszcie śledczym, w związku z toczącym się przeciwko niemu postępowaniem o niepłacenie alimentów. 31-latek w trakcie interwencji zachowywał się irracjonalnie. Okazało się, że jest pod wpływem środków odurzających. Obecni na miejscu policjanci wezwali karetkę pogotowia, która przewiozła mężczyznę do szpitala. Tam przez całą noc był pilnowany przez policjantów, a kiedy jego stan zdrowia był już stabilny, został zatrzymany i umieszczony w areszcie śledczym.