Z amunicją do więzienia

32 – latek, poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości, awanturował się pod mieszkaniem w centrum miasta. Był przygotowany na przyjazd policji, bo kiedy zjawił się parol, by wyjaśnić i uspokoić sytuację, mężczyzna miał już przy sobie torbę spakowaną do więzienia. Pechowo dla siebie, przez pomyłkę włożył do niej także 146 sztuki amunicji gazowej.

Poszukiwany 32 – latek za kratkami powinien spędzić 2 lata. To wyrok za kradzież i stosowanie gróźb. Teraz jednak kara pozbawienia wolności może się jednak wydłużyć, bo za nielegalne posiadanie amunicji grozi do 8 lat więzienia.