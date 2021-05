17 razy zatrzymany bez prawka

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez okres roku oraz tysiąc złotych grzywny grozi 44-letniemu mieszkańcowi Zabrza, który mimo braku uprawnień do kierowania, 17 razy został zatrzymany do kontroli, gdy kierował samochodem.

Policjanci z Wydziały Ruchu Drogowego zabrzańskiej komendy kolejny raz zatrzymali go w piątek na ulicy Bytomskiej. Mężczyzna zdawał sobie doskonalę sprawę z tego, że nie wolno mu jeździć samochodem, gdyż nigdy nie nabył niezbędnych do tego uprawnień. Mimo to wielokrotnie wsiadał za kierownicę samochodu był też karany kilkusetzłotowymi mandatami, a także grzywnami przez sąd.

Teraz jednak sprawa trafi do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 244 Kodeksu Karnego. Na mocy tego przepisu Sąd może orzec karę nawet do 3 lat pozbawienia wolności.