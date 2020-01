14-latek chciał ukraść 50 tysięcy

Policjanci z wydziału kryminalnego zabrzańskiej komendy zatrzymali 14-latka, który działając metodą „na policjanta” chciał ukraść 84-letniemu mieszkańcowi Zabrza 50 tys. zł. Teraz 14-latkiem zajmie się sąd rodzinny. W zatrzymaniu nieletniego pomogli pracownicy banku, z którego 84-latek miał wypłacić pieniądze.

We wtorkowy poranek 84-letni mieszkaniec Zabrza odebrał telefon. Osoba po drugiej stronie przedstawiła się jako policjant, który prowadzi sprawę dotyczącą oszustów. W trakcie rozmowy oszust poprosił 84-latka o udanie się do banku i wypłacenie 50 tys. zł. Poinstruował go też, że ma się nie rozłączać i cały czas mieć telefon przy sobie. Mężczyzna postąpił według jego poleceń i udał się do banku na ulicy Korczoka na Zaborzu. W trakcie wizyty w banku 84-latek przekazał pracowniczce banku informacje, w jakim celu wypłaca 50 tys.

Pracownicy banku natychmiast poinformowali o zaistniałej sytuacji zabrzańską policję. Dzięki temu udało się zatrzymać 14-letniego mieszkańca Bytomia, który miał za zadanie odebrać od 84-latka kopertę z 50 tys. złotych. Koperta, którą odebrał 14-latek była pusta, a chwilę później młodzieniec był już zatrzymany. Jak się okazało, był osobą poszukiwaną, niedawno uciekł z młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Teraz zajmie się nim sąd rodzinny. Policjanci prowadzą czynności celem zatrzymania pozostałych sprawców.