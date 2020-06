ZPWIK: Czekamy na Was dobrze przygotowani!

Darmowe, jednorazowe maseczki, badanie temperatury oraz możliwość dezynfekcji rąk – tak swoich klientów witają pracownicy ZPWiK. W kancelarii, kasie i Biurze Obsługi Klienta od 1 czerwca wróciła bezpośrednia obsługa klienta. Ruszyły również odczyty wodomierzy i odbiory techniczne. Sprawdźcie nowe zasady, zanim wybierzecie się do wodociągów lub przyjmiecie ich pracownika u siebie.

Bezpośrednia obsługa klienta została zawieszona 16 marca. Dwa i pół miesiąca pracownicy zabrzańskich wodociągów kontaktowali się z klientami, mieszkańcami i przedsiębiorcami poprzez sieć lub łącza telefoniczne. Odczyty wodomierzy i odbiory techniczne zostały wstrzymane. – To był trudny czas, ale nie było innej możliwości. Z dnia na dzień musieliśmy zmienić sposób spotkań i komunikacji z naszymi odbiorcami. To było wyzwanie, ale nasz zespół zdał ten egzamin wzorowo. Cieszymy się, że wszystko powoli wraca do normy i jesteśmy przygotowani, by ponownie przyjmować klientów w naszych budynkach i organizować wizyty w ich domach czy firmach. Zachowujemy jednak wiele środków ostrożności, które wynikają z aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii – mówi Małgorzata Bećiri, rzecznik prasowy ZPWiK.

Organizacja pracy w wodociągach przebiega w trybie szczególnym, dlatego przy wejściu do budynku dyrekcji ZPWiK, gdzie znajduje się kancelaria, kasa i BOK, każdy musi poddać się bezdotykowemu badaniu temperatury ciała. Zarówno pracownicy firmy, jak i klienci w trakcie załatwiania spraw zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. A co się wydarzy, gdy ktoś zapomni lub zgubi maseczkę? W ZPWiK udostępnia się odwiedzającym jednorazowe maseczki. Wszystkie pomieszczenia a także elementy wyposażenia, które są często dotykane, poddawane są regularnej dezynfekcji. W kancelarii i BOK-u klient rozmawia z pracownikiem poprzez specjalnie zainstalowane szklane ekrany antybakteryjne. Powietrze w pomieszczeniach jest również dezynfekowane dzięki nowoczesnej lampie przepływowej UV-C. Przy wejściu do budynku i poszczególnych pomieszczeń klienci mają możliwość skorzystania z płynów do dezynfekcji rąk. Obsługa jest zorganizowana w taki sposób, by spełniała również potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Aby w Biurze Obsługi Klienta nie znalazło się zbyt wiele osób i klienci nie musieli czekać w kolejce, wizytę trzeba zaplanować wcześniej. Termin spotkania z pracownikiem BOK-u można umówić mailowo lub telefonicznie. Wszystkie środki ostrożności zachowują także pracownicy wodociągów, którzy spotykają się z odbiorcami odczytując wodomierze oraz robiąc odbiory techniczne. – Dotychczas nie spotkaliśmy się z taką sytuacją, jak epidemia koronawirusa, dlatego zaleca się – i my to również robimy – ograniczanie wizyt do absolutnego minimum. Bardzo szybko obsługujemy sprawy naszych odbiorców zgłaszane drogą elektroniczną, telefoniczną czy pocztową. Numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych działów podane są na stronie internetowej www.wodociagi.zabrze.pl w zakładce KONTAKT i w tym artykule. Dziękujemy Wam za wyrozumiałość – kończy rzeczniczka wodociągów.

Skontaktuj się z ZPWiK i ustal, czy Twoja wizyta jest konieczna: Tel. 2755226 i 2755227 Mail: odczyty@wodociagi.zabrze.pl

Nowe godziny bezpośrednich przyjęć klientów:

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Kasa jest czynna w poniedziałki od godziny 8:00 do 17:00 i od wtorku do piątku od godziny 8:00 do 14:00.

BOK jest czynny w poniedziałki od godziny 7:00 do 17:00 i od wtorku do piątku od godziny 7:00 do 15:00.

