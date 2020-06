Wodociągi z godłem „Teraz Polska”

Dostarczanie wody o najwyższej jakości, uzyskanie najlepszych wyników oczyszczania ścieków oraz edukacja ekologiczna – to właśnie zdecydowało, że kapituła konkursu „Teraz Polska” przyznała zabrzańskim wodociągom prawo posługiwania się znanym już niemal wszystkim Polakom godłem. Prezes ZPWiK, Piotr Niemiec, we wtorek, 9.06, w samo południe odebrał wyróżnienie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie wraz z wszystkimi tegorocznymi laureatami „Teraz Polska”.

- To dla nas ważny dzień, bowiem dobrze rozpoznawane przez mieszkańców naszego miasta godło od teraz każdego dnia będzie przypominało o tym, że woda w ich domach jest zdrowa, a ścieki odprowadzane są w bezpieczny sposób zarówno dla ludzi jak i dla środowiska. Dla mnie osobiście to wyróżnienie jest istotne ze względu na mój zespół. To, że dzisiaj jesteśmy laureatem tego prestiżowego konkursu to wynik ogromnej pracy, wysiłku i wiedzy fachowców pracujących w ZPWiK. Mamy już wiele wyróżnień i nagród. Jednak to godło jest dla nas bardzo znaczące oraz zobowiązuje i motywuje do jeszcze bardziej wytrwałej pracy w rozwoju naszej firmy – mówi Piotr Niemiec, prezes ZPWiK.