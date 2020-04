Specjalna tarcza zabrzańskich wodociągów na koronawirusa

Przesunięcie terminu płatności, zwolnienie z odsetek za nieterminową wpłatę czy nieodpłatne usunięcie awarii na przyłączu odbiorcy – to tylko niektóre z wielu form pomocy zawartych w „Tarczy antykryzysowej” opracowanych przez władze miejskie i Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

O pomoc z tej listy wnioskowało już 17 klientów ZPWiK. Mimo, że przedsiębiorstwo samo boryka się ze skutkami pandemii, to w tym trudnym momencie zbudowało i rozwija specjalny system wsparcia dla swoich klientów najbardziej potrzebujących pomocy.

Klientami wodociągów jest całe społeczeństwo, które w czasie pandemii oczekuje podstawowego zabezpieczenia w postaci nieprzerwanej i bezpiecznej dostawy bieżącej wody oraz sprawnego odprowadzania ścieków. ZPWiK, jak większość przedsiębiorstw wodociągowych w regionie, bardzo szybko przystosowało się do nowych realiów i w sposób ciągły świadczy swoje zadania. Gdy w końcu marca pojawiły się pierwsze wnioski o ulgi związane z płatnościami za dostawy wody i odprowadzanie ścieków, specjaliści z Urzędu Miasta i ZPWiK opracowali program pomocy dla firm i odbiorców indywidualnych. Jest on opublikowany na stronie przedsiębiorstwa oraz w Serwisie Informacyjnym Urzędu Miejskiego. – Nasza firma, jak i wszystkie inne wodociągi, odczuje konsekwencje związane z opóźnieniami i brakami w opłatach za usługi. Z tym wyzwaniem będziemy się mierzyć za jakiś czas. Teraz ze smutkiem patrzymy, jak zabrzańskie firmy – nasi odbiorcy – pozamykały się lub mocno ograniczyły działalność. Ludzie drżą o utrzymanie pracy. Potrzebują pomocnej dłoni już dziś. W ramach naszego pakietu mogą liczyć między innymi na odroczenie terminów płatności, nienaliczanie odsetek za dostawę wody i odbiór ścieków, a także wstrzymanie windykacji – mówi prezes ZPWiK.

Szybkie działanie

Do zabrzańskich wodociągów w ramach „Tarczy antykryzysowej” wpłynęło już 17 wniosków. Dziesięć od podmiotów gospodarczych, jeden od organizacji non profit i sześć od osób fizycznych. Wnioski tych ostatnich dotyczyły przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty i wstrzymania działań windykacyjnych. Podmioty gospodarcze wnioskowały o przesunięcia terminu płatności, nienaliczania odsetek, wstrzymania działań windykacyjnych, rozłożenia płatności na raty. W pięciu przypadkach wnioskowano też o wstrzymanie pobierania opłaty abonamentowej przez okres najbliższych trzech miesięcy. – Wszystkie prośby wpisujące się w naszą tarczę czyli spełniające jej zapisy uwzględniamy w całości. Utrata płynności finansowej naszych klientów to problem, z którym trzeba się zmierzyć jak najszybciej. Już dziś rozmawiamy z największymi klientami, aby ocenić rozmiar problemu i zaplanować wyjście z kryzysu. Wiem, że jeśli dziś wyciągnę do nich rękę, to w przyszłości będę mógł liczyć na wsparcie z ich strony, kiedy to my będziemy wracać do normalności – mówi prezes zabrzańskich wodociągów. Dodaje też, że dziś dla wodociągów wyzwaniem jest obsługa klienta w nowych realiach. – Skończył się taki prosty wymiar tej obsługi, w którym dbało się o zadowolenie klienta. Dziś ten sam klient potrzebuje czegoś więcej, bo znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Gdy ludzie z powodu niepewności boją się o swoją przyszłość, muszą mieć pewność, że w kranie będzie woda, awarie będą usuwane, a spóźnienia w opłacaniu rachunków, wywołane utratą źródeł zarobków, nie spowodują odcięcia dostaw. Taki model obsługi musi opierać się na wsparciu naszych klientów i partnerów na wielu płaszczyznach. W mojej opinii to, czego od nas potrzebują dziś mieszkańcy Zabrza, to pewność, pomoc, empatia i spokój. Jesteśmy dużą spółką komunalną, która musi udźwignąć to, co nas wszystkich dotknęło – opowiada Piotr Niemiec, prezes ZPWiK.

Ozonem w koronawirusa

Jedną z możliwości jaką daje „Tarcza antykryzysowa” ZPWiK jest nieodpłatne wspieranie w walce z COVID 19 poprzez dezynfekcję mobilnym system ozonowania infrastruktury miejskiej, która się do tego kwalifikuje. Polega ona na odkażaniu wodą wysoko ozonowaną lub ozonem gazowym. – W tej chwili mobilny sprzęt do ozonowania wykorzystywany jest cały czas. W naszym przedsiębiorstwie, w specjalne wyznaczonych do tego miejscach, w ten sposób dezynfekujemy samochody i sprzęt, wykorzystywany do prac przy sieciach wodociagowych. Ozonator w tej chwili używany jest do dezynfekcji samochodów i sprzętu używanych do prac na sieciach kanalizacyjnych. Na wniosek Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Zabrzu odkażaliśmy samochody zabrzańskiej straży miejskiej. W ten sposób cały tabor został zdezynfekowany. Pozostajemy w pełnej gotowości, 24h, 7 dni w tygodniu, możemy w każdej chwili udostępnić ozonator i realizować takie zadania – zapewnia Piotr Niemiec.

Jak się dla Was zmieniliśmy?

To tytuł artykułu na stronie ZPWiK, w którym znajduje się dokładne podsumowanie dodatkowych działań, jakie zostały podjęte w związku z pandemią koronawirusa. Wszystkie zostały wprowadzone, aby możliwe było sprawne dostarczanie wody i odbiór ścieków, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa klientów, kontrahentów i pracowników. Można tam przeczytać o pracy zdalnej, zmianowej, rezerwach kadrowych, a także o tym, w jaki sposób ograniczane są wejścia na teren firmy. To również opis proponowanych przez firmę nowych kanałów kontaktu po zawieszeniu bezpośredniej obsługi klienta. – Statystki wyświetleń w naszych mediach społecznościowych pokazują, że w tym trudnym momencie ludzie potrzebują kontaktu i musimy im go dać. Niemal codziennie publikujemy na naszej witrynie internetowej lub na profilu na Facebooku posty i artykuły opisujące w jaki sposób nasi pracownicy wykonują pracę w nowych realiach. Bezpośrednia obsługa została wstrzymana, przez co zamknęły się drzwi przed klientami, ale my chcemy, by nie tracili nas z oczu. Poza tym to właśnie tam cały czas namawiamy ich do korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta – kończy Piotr Niemiec.

