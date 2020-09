Ogrody deszczowe – komu i na co?

Ogród deszczowy to nasadzenia roślin na specjalnie dobranych warstwach filtracyjnych, zasilane wodą opadową np. z rynny. Jest to rozwiązanie służące naturalnemu zatrzymaniu wody. Fachowcy z zabrzańskich wodociągów zachęcają do zakładania takich ogrodów i zdradzają jak je budować z różnego rodzaju pojemników oraz bezpośrednio w gruncie przy domu. - Aby mieć ogród deszczowy wystarczy tylko właściwie dobrać rośliny. Najlepiej te rodzime gatunki oraz hydrofity. Wspomagają one na zagospodarowanie i oczyszczenie nadmiaru wody przez co zmniejsza się ilość deszczówki, która trafia do kanalizacji deszczowej – opowiada Małgorzata Bećiri, rzecznik prasowy ZPWiK. W ogrodzie deszczowym część wody opadowej jest zatrzymywana, oczyszczana i infiltrowana w głąb ziemi. Samo założenie takiego ogrodu jest niezwykle proste i tanie. – Osoby, które zakładają taki ogród nie tylko zyskują kawałek pięknego i zielonego terenu, ale też przyczyniają się do mniejszego zużycia wody z sieci wodociągowej, bo nie muszą go tak często podlewać – podkreśla rzeczniczka zabrzańskich wodociągów. Ogród deszczowy zarówno ten w pojemniku jak i w gruncie poprawia czystość wód podziemnych i powierzchniowych, pozytywnie wpływa na miejski mikroklimat, a do tego jego założenie wspomaga infrastrukturę oraz domowy budżet. Nasze otoczenie jest coraz bardziej zabetonowane, więc wodzie jest dużo trudniej wsiąkać w grunt, a gdy jest jej za dużo na takich szczelnych powierzchniach, to może wyrządzać szkody takie jak podtopienia i lokalne powodzie. – Woda należy do najważniejszych zasobów, dlatego konieczne jest racjonale gospodarowanie nią. Zakładanie deszczowych ogrodów wydaje się więc oczywiste w kontekście problemów związanych z suszą a zaraz potem powodziami. Szczegółowe informacje dot. budowy takich ogrodów, a także przykłady miejskich np. osiedlowych czy szkolnych ogrodów deszczowych można znaleźć na stronie Fundacji Sendzimira, która zajmuje się propagowaniem między innymi budowy ogrodów deszczowych pod kątem przygotowania miast do zmian klimatu: https://sendzimir.org.pl/publikacje/filmy-instruktazowe-o-ogrodach-deszczowych/

Ważne kwestie:

lokalizacja ogrodu

właściwy dobór roślin (hydrofity, które powinny stanowić minimum połowę wszystkich roślin rosnących w tym miejscu; najlepiej gatunki wieloletnie oraz rodzime, które są przystosowane do panujących w naszym kraju warunków atmosferycznych)

zastosowanie odpowiedniego podłoża – warstwy podłoża powinny obejmować żwir położony najgłębiej, następnie piasek oraz na końcu jego mieszankę z ziemią ogrodniczą.

Dla niezdecydowanych:

ogrody deszczowe nie wpływają np. na zwiększenie się populacji owadów, wręcz przeciwnie mogą jedynie ograniczyć ich liczbę

ogrody deszczowe nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci lub zwierząt – nawet jeśli na powierzchni ziemi zbierze się woda, to w takiej ilości, która nie grozi utopieniem

obecność ogrodu deszczowego nie powoduje podtapiania piwnic

za wyjątkiem bardzo długich okresów suszy, taki ogród nie wymaga właściwie żadnych zabiegów pielęgnacyjnych – ani nawożenia, ani podlewania.

