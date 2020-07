Mieszkańcy często pytają, w jaki sposób można pozyskać tańszą wodę do podlewania ogrodów. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji proponuje: mniejsze rachunki – podlicznik wody ogrodowej.

Mimo, że czasem narzekamy na nadmiar deszczu to żyjemy w takim klimacie, w którym do utrzymania zieleni w ogrodzie nie wystarczy tylko woda spadająca z nieba. Metr kwadratowy trawnika potrzebuje jej około 5 litrów na dobę, ale rabaty w zależności od gatunku roślin oraz rodzaju gleby już od 5 do 20 litrów. Właściciele posesji często zużywają więcej wody do podlewania dużego ogrodu niż dla zaspokojenia własnych potrzeb higienicznych i sanitarnych. Istnieje jednak sposób na to, aby płacić mniej za wodę wykorzystywaną do podlewania ogrodów lub na przykład napełniania basenów. Wystarczy zgłosić do ZPWiK chęć zamontowania podlicznika ogrodowego. Z czego wynika niższa opłata? - Woda, którą będziemy podlewać ogród nie będzie obciążona opłatą za ścieki, bo przecież ich nie będzie. Woda służąca do podlewania ogrodu jest bezpowrotnie zużywana i dlatego przedsiębiorstwo nie nalicza kosztów jej odprowadzenia w przeciwieństwie do wody zużywanej na potrzeby higieniczno-sanitarne – mówi Arleta Naramska, Kierownik Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta ZPWiK.

Warto przemyśleć:

Montując podlicznik ogrodowy, nie poniesiecie kosztów odprowadzania ścieków do kanalizacji w wysokości 10,37 zł za metr sześcienny, co przy koszcie zakupu wodomierza na poziomie 60 zł jest dobrą inwestycją.

- Koszty związane z montażem wodomierza ogrodowego, z ewentualną naprawą, ponowną legalizacją, plombowaniem bądź wymianą wodomierza właściciel domu ponosi sam i dlatego powinien przeprowadzić kalkulację, czy ta inwestycja jest dla niego opłacalna. Wodomierz można zamontować samodzielnie lub wezwać do tego odpowiednią firmę. Odbiór techniczny montażu wodomierza dodatkowego jest usługą płatną według cennika ZPWiK. Trzeba pamiętać, że co pięć lat należy ponownie zalegalizować wodomierz lub kupić nowy – dodaje Arleta Naramska. Wszystkie informacje oraz niezbędną pomoc, można uzyskać pod numerami telefonów: 32/275-52-15 bądź 32/275-52-24. Podlicznik ogrodowy podłączony do instalacji za głównym wodomierzem to prosty sposób na ponad dwuipółkrotne obniżenie kosztów podlewania przydomowego ogrodu. Sprawdź co musisz zrobić by mieć w ogrodzie tańszą wodę.

Jak zamontować licznik wody ogrodowej?

Dodatkowy wodomierz rejestrujący tylko zużytą wodę do podlewania można zabudować w domowej instalacji wodnej wyłącznie za wodomierzem głównym. Konieczny jest łatwy dostęp do tego miejsca, by można było dokonywać odczytów. Wodomierz ten powinien być zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z kierunkiem przepływu wody. Instalacja dolotowa i wylotowa musi być kompletna i zabezpieczona przed zalaniem oraz zamarzaniem. Do mocowania wodomierza dodatkowego należy stosować półśrubunki, a odcięcie wody realizować poprzez zawór przed wodomierzem (dodatkowy zawór odwadniający można zainstalować wyłącznie przed wodomierzem). Wodomierz dodatkowy musi być poddawany legalizacjom. Jego dobór powinien opierać się na przewidywanym zużyciu wody, a średnica montażowa nie może być większa od średnicy wodomierza głównego. Kolejnym wymogiem jest, by zawory czerpalne dla wody bezpowrotnie zużytej znajdowały się poza obrysem budynku, a jeżeli nie ma takiej możliwości to tylko w pomieszczeniach bez wewnętrznej kanalizacji. Odcinek instalacji wodnej pomiędzy wodomierzem, a zaworami czerpalnymi nie może posiadać zaślepionej armatury rozgałęziającej.

