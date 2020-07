Specjaliści z zabrzańskich wodociągów radzą, by składać wnioski w ramach programu „Moja woda”. Chcesz tanio podlewać? Zbieraj deszczówkę!

Zbieranie deszczówki jest sposobem na pozyskanie najtańszej wody do podlewania ogrodów. – Na świecie panuje deficyt wody pitnej, a dostęp do tej lecącej z nieba ma każdy z nas. Tymczasem nie każdy z niej korzysta. Dlatego koniecznie zapoznajcie się z warunkami dofinansowania dla osób chcących zbierać deszczówkę na swojej posesji – radzi Jolanta Herman, technolog wody z zabrzańskich wodociągów.

- Zmiany klimatyczne i świadomość istniejących zagrożeń związanych z bardzo niskimi zasobami wody, powinny skłaniać nas wszystkich do wyboru ekologicznych rozwiązań odzysku wody – mówi Jolanta Herman z ZPWiK. W tym przedsiębiorstwie szacunek do zasobu jakim jest woda określa motto: „H2O – związek na całe życie”. – Temat świadomego zarządzania deszczówką jest dla nas ważny, bowiem podejmowanym przez naszą spółkę działaniom przyświecają takie idee jak: rozwój, bezpieczeństwo i właśnie ekologia. Naszą misją jest dostarczanie czystej wody o jak najwyższej jakości, co ma wpływ na komfort życia mieszkańców i ochronę środowiska. Zbieranie deszczówki i wykorzystywanie jej na swojej posesji jest korzystne dla mieszkańców Zabrza w każdym wymiarze, a teraz można jeszcze dostać dofinansowanie. Trudno nie skorzystać – uśmiecha się Jolanta Herman, technolog wody. Program popularyzujący tzw. małą retencję przygotowali przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Chodzi o to, by właściciele lokowali na swoich nieruchomościach rozmaite elementy, które nie tylko cieszą oko, ale także pozwalają zatrzymać wodę w okolicy.

Tanie podlewanie z dofinansowaniem

Wodę deszczową, w szczególności tę, która spływa z dachu budynku, możemy w łatwy sposób gromadzić i wykorzystywać w ogrodzie do podlewania roślin lub podczas prac porządkowych, mycia samochodu, napełniania spłuczki toaletowej, a nawet prania. Takie podejście jest ekologiczne, nie jest też skomplikowane, a w dłuższej perspektywie może przynieść spore korzyści zarówno dla domowego portfela jak i środowiska naturalnego. „Moja Woda” to program, który pozwoli na sfinansowanie aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Systemy te zatrzymają rocznie milion metrów sześciennych wody w miejscu jej opadu, a więc na prywatnych działkach. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji, rowów odwadniających czy na tereny sąsiadujące, ulice, place, co znakomicie odciąży system kanalizacyjny i jednocześnie zmniejszy ryzyko podtopień związanych z nawalnymi deszczami. Program zakłada, że właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80 proc. kosztów poniesionych po 1 czerwca 2020 r. Uzyskane pieniądze można przeznaczyć na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. Z dotacji można również pokryć koszty przewodów odprowadzających wody opadowe, podziemnego lub nadziemnego zbiornika retencyjnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej oraz elementów do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” jest realizowany w latach 2020-2024 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. Zachęcamy mieszkańców Zabrza do skorzystania z grantów. Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie www.wfosigw.katowice.pl. Informacje udzielane są także telefonicznie: 32/722-77-09 oraz mailowo: mojawoda@wfosigw.katowice.pl