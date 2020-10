Zrób zdjęcie w kinie, wygraj nagrody – to hasło konkursu fotograficznego, na który widzów zaprasza Kino Planet Cinema. Okazji do odwiedzin jest sporo, bo trwa właśnie miesiąc z polskim filmem.

- Przygotowaliśmy wyjątkowy konkurs w naszym kinie! Do wygrania atrakcyjne nagrody: ultrabook explore 1405, zestaw książek dla całej rodziny nagrody oraz pakiety filmowe. Co zrobić, by je zdobyć? Wystarczy przesłać zdjęcie, dokumentujące waszą wizytę w zabrzańskim kinie Planet Cinema na adres zabrze@planetcinema.pl, podając w mailu imię i nazwisko oraz numer telefonu. Co ważne, jedna osoba może przesłać dowolną liczbę zdjęć w czasie trwania konkursu. Autorów najciekawszych zdjęć nagrodzimy! Zastrzegamy, że konkurs skierowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich – informują pracownicy Planet Cinema, mieszczącego się w Centrum Handlowym Platan. Zabawa trwa do 15 października br.

Dla kinomanów mamy dobrą wiadomość. Właśnie rozpoczyna się miesiąc polskiego filmu w Planet Cinema. Do obejrzenia aż siedem najnowszych, krajowych produkcji. Wśród nich „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”, w reżyserii Jana Holoubka oraz film „Jak najdalej stąd”. Ten ostatni to historia Oli, zbuntowanej nastolatki, która marzy o własnym samochodzie większej życiowej samodzielności. Niespodziewane i tragiczne wiadomości z Irlandii, gdzie od lat pracuje jej ojciec, sprawiają, że wyrusza sama w daleką podróż. Los przeznacza jej nie lada wyzwanie – w imieniu rodziny ma sprowadzić ciało zmarłego do Polski.

Kolejny polski film, pt. „Skandal. Ewenement Molesty”, przenosi widza na ursynowskie blokowiska, w połowie lat 90-tych. Kilku chłopaków zafascynowanych MTV i rapem zza wielkiej wody zakładają Mistic Molesta, jako wyraz młodzieńczego buntu przeciwko szarej rzeczywistości. Wtedy nie wiedzą jeszcze, że ich muzyka odmieni polską scenę hip – hopową, a oni sami staną się głosem młodego pokolenia. Ze światem muzyki związany jest też film „Jak zostać gwiazdą”. Kontrowersyjny program telewizyjny „Music Race” poszukuje muzycznych talentów. O tym, przed kim otworzą się wszystkie drzwi, a komu na głowie wyląduje kubeł zimnej wody, zdecyduje jury: popularny piosenkarz Olo (Maciej Zakościelny), królowa social mediów Ewa (Julia Kamińska) i grająca samą siebie pierwsza dama polskiego jazzu – Urszula Dudziak. Na castingu dochodzi do awantury. Skandal jest na rękę producentowi (Tomasz Karolak).

Godziny seansów i cała propozycja na „miesiąc polskiego filmu” na www.planecinema.pl/zabrze.