Ze Znaku: Chwasty od kuchni

- Poznaj chwasty, które mijasz w parku, lesie i na łące. Przekonaj się, jak wiele mogą wnieść do twojej kuchni – zachęca Wydawnictwo Znak Koncept i poleca najnowsza książkę pt. „Chwasty od kuchni”, autorstwa Piotra Ciemnego, który nazywa siebie „adwokatem chwastów”.

Nawłoć, mniszek pospolity, koniczyna, chaber to z pozoru pospolite chwasty. A gdyby trafiły do naszej sałatki, na lunchu lub kolację? Przewodnikiem po nieodkrytym, bogatym w smaki świecie chwastów jest Piotr Ciemny. To twórca inicjatywy „Chwasty od Kuchni”, dzięki której dzieli się swoją pasją i miłością do dzikiej natury, ziół i chwastów. Nazywa siebie „adwokatem chwastów”, roślin zapomnianych w naszej kulturze i życiu codziennym. Za swoją misję uznał przedstawienie ich na nowo i w dobrym świetle. Na co dzień profesjonalny kucharz, miłośnik natury i długich spacerów po lesie.

Autor zachęca, by odkrywać kulinarny potencjał w prostych potrawach na bazie chwastów, by nauczyć się tworzyć dania, które staną się nietuzinkowe! Zapewnia, że będzie pysznie, zdrowo i kolorowo! Warto spróbować i przekonać się, że chwasty smakują wspaniale i nawet w prostych potrawach wyglądają bosko. W książce są przepisy i porady, można dowiedzieć się m.in. jak smakują: pieczone gruszki z macierzanką pod orkiszową kruszonką, marynowane czereśnie z rumiankiem, jak zrobić szampan z kwiatów lub ocet z porzeczek z płatkami róży.

Wydawnictwo Znak Koncept, specjalnie dla naszych Czytelników, przesłało jeden z przepisów, prezentowanych w książce „Chwasty od kuchni”. To receptura na szakszukę z liśćmi mniszka. Szczegóły w drukowanym wydaniu Nowin Zabrzańskich.