Znak poleca: Kobieta w lustrze

Trzy kobiety. Gwiazda filmowa, mistyczka, arystokratka zafascynowana psychoanalizą. Na pozór dzieli je wszystko. Łączy obsesyjna myśl, że muszą porzucić swoje dotychczasowe życie i odnaleźć to, co naprawdę ważne. Bo życie to coś więcej. Więcej niż rola do odegrania. Niż religia i konwenanse. Więcej niż mąż i dziecko. Pieniądze i sława.

Tak zapowiadana jest książka pt. „Kobieta w lustrze”, autorstwa Érica Emmanuela Schmitta. – Powieść ukazuje wyjątkowe kobiety, które nie zgadzają się na narzucone im schematy i postępują wbrew stereotypowym przekonaniom. Arystokratka Hanna ucieka od zakłamanej dworskiej rzeczywistości i ulega fascynacji Freudem. Staje się częścią świata otwierającego się na nowoczesność. Prostolinijna mistyczka Anne mieszka w Brugii w czasach konfliktów religijnych, w które wbrew własnej woli zostaje wciągnięta. Anna, młoda aktorka, ulubienica Hollywood, nie odnajduje się w świecie sztucznego blichtru. Jej postać wzorowana jest na historiach Lindsay Lohan i Amy Winehouse – kobiet, które doświadczyły „katastrofy sukcesu”. Na jakie poświęcenia będą musiały się zdobyć bohaterki, by odnaleźć siebie? Éric-Emmanuel Schmitt zabiera czytelników w niezwykłą podróż przez czas i historię, by przedstawić losy fascynujących kobiet. W swojej bestsellerowej powieści z wrażliwością filozofa i pasją wytrawnego detektywa zgłębia tajemnice kobiecej duszy. W tym lustrze może się przejrzeć każda z nas –czytamy w zapowiedziach.

Éric-Emmanuel Schmitt to francuski dramaturg, eseista i powieściopisarz, z wykształcenia filozof. W ciągu zaledwie dekady stał się jednym z najpoczytniejszych francuskojęzycznych autorów na świecie. Jego książki tłumaczone są na 35 języków, a sztuki wystawiane w ponad czterdziestu krajach.

Polskim czytelnikom znany jest głównie dzięki powieści „Oskar i pani Róża”. Przedstawienie o tym samym tytule grają aktorzy zabrzańskiego Teatru Nowego. Od kilku lat jest w ich repertuarze.