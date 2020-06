Zaproszenie do Kina Planet Cinema

Kino Planet Cinema jest już otwarte i z tej okazji zaprasza kinomanów na dwie premiery oraz na dwa pokazy przedpremierowe. Do obejrzenia „Słoń Benjamin”, „Tylko sprawiedliwość”, „Coś się kończy, oraz „Zdrajca”.

-Już w najbliższy piątek (26 czerwca ) będą dwie premiery: „Słoń Benjamin”, „Tylko sprawiedliwość”. Pierwszy to bajka o sympatycznym słoniu. Otto nie może się doczekać, aby spędzić najbliższe tygodnie ze swoim najlepszym przyjacielem Słoniem Benjaminem w zoo. Jednak jego dobry humor jest zakłócany przez zmartwienia dyrektora zoo, który pilnie potrzebuje pieniędzy na konieczne naprawy. Drugi film, pt. „Tylko sprawiedliwość” to historia światowej sławy adwokata, który wspomina sprawę mordercy osiemnastolatki, skazanego na karę śmierci, którego udało mu się wybronić – polecają pracownicy Planet Cinema.

W repertuarze są też przedpremierowe pokazy filmów: „Coś się kończy, coś się zaczyna” oraz „Zdrajca”. – Pierwszy jest o Daphne, która rzuca pracę, rozstaje się z chłopakiem, przeprowadza do siostry i chce zmienić coś w swoim życiu: postanawia odpocząć od związków. Jednak kiedy na jednej imprezie poznaje Jacka i Franka, i zaczyna spotykać się z nimi jednocześnie. Film „Zdrajca” to historia bossa, który złamał mafijną zmowę milczenia. Dzięki jego zeznaniom doszło do najgłośniejszego procesu przeciwko Cosa Nostrze, tzw. maxiproces doprowadził do skazania 362 mafiosów – zachęcają pracownicy kina.

Ale uwaga! Przypominamy, że w związku z panującą epidemią wciąż obowiązują sanitarne zalecenia. Jak jest w Planet Cinema? – W trosce o zdrowie widzów, przez najbliższe tygodnie, będziemy działać zgodnie z zasadami zalecanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Widzów prosimy o stosowanie się do następujących zaleceń: