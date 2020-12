Zamilska wśród drżących witraży

W tym roku nie odbył się żaden z dużych festiwalu muzycznych. Nie było m.in. kultowego Off Festivalu w Katowicach. Teraz zamiast Offa rozpoczął się cykl małych koncertów Off Club. Można zobaczyć je w sieci. Tegoroczna formuła cyklu OFF Club to muzyka, która wędruje po mieście, nadaje kontekst przestrzeni, ale i pod jej wpływem nabiera nowych znaczeń. Za nami pierwszy koncert, który dała Zamilska wKościele Ewangelicko-Augsburskimw Szopienicach.

Trudno w to uwierzyć, ale jeszcze na początku mijającej dekady Zamilskiej z nami nie było. Pojawiła się –za sprawą fantastycznego singla”Quarrel” –w 2014 roku, by bezpardonowo utorować sobie drogę ku czołowym pozycjom na polskiej scenie elektronicznej. Wyprowadzając cios za ciosem –”Untune” (2014), „Undone” (2016), „Uncovered” (2019) –dowiodła, że nie jest sensacją jednego sezonu, ale zjawiskiem trwałym i osobnym, kategorią samą dla siebie. Jej muzyka jest groźna i porywająca zarazem, rozkwasza nosy i zaprasza do tańca. Nawet jeśli w materiałach studyjnych coraz bardziej niuansuje emocje, to na koncertach niezmiennie nie zna litości…Tym bardziej w 2020 roku, tym bardziej w kościele. Zderzenie milczącego sacrum z głośnym profanum było jednym z najbardziej wstrząsających i oczyszczających doświadczeń tego przedziwnego, pandemicznego czasu. Zamilska nie wie, co to kompromis, więc nie drgnęła jej ręka, kiedy spuszczała ze smyczy swoje atomowe uderzenia –od „Quarrel” przez „FuckFray” i „Duel 35″ aż po „Closer”. Aż witraże drżały w swoich ramach… cud to czy już apokalipsa?

Zobacz koncert OFF Club: Zamilska w Kościele Ewangelicko-Augsburskim: Facebook:https://www.facebook.com/offfestival/posts/10158905229497208

YouTube:https://youtu.be/DgDp1WDjcJY

Koncert będzie dostępny na obu kanałach do 8 grudnia.

Mecenasami projektu OFF Club są Cisowianka Perlage, Miasto Katowice, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Muzyki i Tańca.

Kolejne dwa koncerty zrealizowane w ramach OFF Club będziecie mogli zobaczyć w grudniu na kanale OFF Festival Katowice na Facebooku:

8 grudnia Coals Kościół Ewangelicko-Augsburski

15 grudnia Trupa Trupa Walcownia Cynku –Muzeum Hutnictwa Cynku

Emisje kolejnych koncertów zaplanowano na styczeń 2021.

Foto Radek Kaźmierczak.