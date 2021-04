Zabrze za sto lat

-Zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym „ZABRZE ZA 100 LAT”. Skierowany jest do młodszych i starszych wielbicieli twórczości Stanisława Lema i jego powieści, a przy tym nawiązuje do zbliżających się uroczystości z okazji nadania praw miejskich Miastu Zabrze, których setna rocznica przypada w 2022 roku – zachęca Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, organizator imprezy.

Czekają na inspirujące prace przygotowane w różnych technikach, przedstawiające futurystyczną wizję Zabrza. Zachęcają, by rozwinąć kreatywność, puścić wodze fantazji i stworzyć obraz naszego miasta w oparciu o znane miejsca. Zasady udziału w konkursie są proste: wystarczy wykonać pracę związaną z tematem konkursu i wypełnić kartę zgłoszeniową. Ten komplet dostarczyć bądź przesłać do siedziby MOK Zabrze, mieszczącej się przy ul. 3 Maja 91a, w godzinach pracy ośrodka, najpóźniej do dnia 7 czerwca, do godz. 15.00.

Finał konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w Galerii MOK, zaplanowanej na 23 czerwca. W przypadku braku możliwości zorganizowania stacjonarnej wystawy, prace uczestników zostaną zaprezentowane w wersji cyfrowej na stronie www.mok.art.pl. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie: www.mok.art.pl.