Zabrze nocą

Zabrzanin Rafał Bigda opracował i wydał świetny kalendarz na 2021 rok z nocnymi zdjęciami Zabrza. Są na nim m.in. opustoszały hotel obok dworca PKP, zdjęcia zabrzańskich ulic, placu Wolności, dworca PKP.

- Staram się dokumentować Zabrze w formie fotografii już od 2008. Założyłem wtedy bloga Fotosubiektywnik zabrzański (z czasem przekształcony w Fotosubiektywnik śląski), który zdobył sporą lokalną popularność. Osobistym małym przełomem w rozwoju były nocne zdjęcia Zabrza wykonywane z wysokich punktów miasta (głównie okien klatek schodowych i mieszkań bloków, a nawet dachów) w 2014, jeszcze przed popularyzacją zdjęć z drona, na których ujęte jest już niemal każde miasto w Polsce. Duża popularność tych zdjęć sprawiła, że wydałem własnym sumptem album, którego cały nakład (niestety niski) wykupiono. Wraz z rozwojem technik fotografowania, zmianami sprzętu i nabywaniem wiedzy i doświadczenia, zmieniało się również moje podejście do fotografii. Inspirowany osiągnięciami zagranicznych fotografów dokumentalnych, gdzie popularny format tej fotografii to kamera średnio- lub wielkoformatowa, obecnie staram się rejestrować Zabrze, jak i inne miasta Metropolii, w podobnym stylu. Jest to zapis bardziej obiektywny, beznamiętny, stawiający bardziej na potęgę przedstawianego miejsca i dokładne, rzetelne odwzorowywanie szczegółów oraz ukazanie wzajemnych relacji pomiędzy przestrzenią a bryłą, niż na romantycznym wpływie światłocieni, barw i klimatu. Ta druga opcja jest jednak bardziej atrakcyjna dla odbiorcy, a i dla mnie stanowi boczny tor fascynacji miastem w ogóle. Stąd też nocna fotografia Zabrza, której wybór zdjęć wykonanych w tym roku składa się na prezentowany kalendarz – mów R. Bigda.

Wydawnictwo, w formacie A3, można nabyć za pośrednictwem jego profilu na Facebooku.