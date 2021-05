Wokół biografii Stanisław Lema

Na spotkanie autorskie z Wojciechem Orlińskim, dotyczące głównie jego książki pt. „Lem. Życie nie z tej ziemi”, zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu. Spotkanie odbędzie się już za tydzień, w czwartek 27 maja, o godz. 17.00 w Parku Techniki Wojskowej przy ul. Maurycego Mochnackiego 12.

Wojciech Orliński to dziennikarz, publicysta, pisarz, autor książek podróżniczych, fantastycznych i publicystycznych, znawca twórczości Stanisława Lema, autor książki „Co to są sepulki? Wszystko o Lemie”, czyli encyklopedycznego przewodnika po twórczości Lema, a także jego biografii zatytułowanej „Lem. Życie nie z tej ziemi”. Ta druga to pierwsza w Polsce biografia autora „Cyberiady”.

- Korzystając z niepublikowanych dotąd źródeł, Wojciech Orliński wyjaśnia duże i małe, poważne i zabawne tajemnice z życia pisarza. Jak Lem przeżył Holokaust? Czy kiedykolwiek uwierzył w komunizm? Dlaczego w 1945 roku porzucił intratną karierę spawacza? Jak się nauczył czytać po angielsku? Co sobie kupił za honorarium z „Obłoku Magellana”? O co chodziło w „Solaris” i dlaczego Andrzej Wajda w końcu jednak nie nakręcił ekranizacji? Jak korespondencyjna przyjaźń z Philipem K. Dickiem przerodziła się w nienawiść, w wyniku której Dick wysłał słynny donos na Lema do FBI? Co łączyło Lema z Karolem Wojtyłą? Czym się różniły pierwotne wersje Fiaska, Głosu Pana i Kataru od tego, co Lem ostatecznie wysłał wydawcy? Na czym polegała współpraca Lema z opozycją demokratyczną? Jaką tajemnicę skrywa szopa na zapleczu domu pisarza? Gdzie i kiedy Lem spróbował narkotyków i jakie miał przy tym doznania? Ile waży jamnik rubensowski? Jak w PRL wyglądał zakup samochodu, domu, „New York Timesa”, wejściówki na Kasprowy Wierch, stacyjki do fiata czy marcepanowego batonika? I co to właściwie jest sztamajza? – czytamy w zapowiedziach wydawniczych.

Spotkanie w Zabrzu organizowane jest w ramach projektu „dyLEMaty i poLEMiki”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.