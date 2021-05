Wieża ciśnień odzyskuje blask [GALERIA]

Powoli kończy się remont wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego. Roboty budowlane wykonano w ponad 80%, będą zakończone do 17 czerwca. Potem jeszcze kilka miesięcy potrwa wyposażanie obiektu i przygotowanie wystawy Carboneum, o węglu, w kopule wieży. Otwarcie całości dla mieszkańców i turystów nastąpi prawdopodobnie na przełomie 2021 i 2022 roku.

Prace przy wieży trwają od sierpnia 2018 roku. Remont ma kosztować ponad 34 miliony złotych, Muzeum Górnictwa Węglowego pozyskało na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 23,5 mln zł, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Po remoncie wieża będzie pełniła funkcje społeczne, edukacyjne i kulturalne. Ma być miejscem działań skierowanych do różnych grup odbiorców – od dzieci, przez osoby aktywne zawodowo po osoby starsze. W piwnicach znajdzie się Centrum Żywego Rzemiosła, na parterze – kasa i sklepik muzealny, Centrum Aktywizacji Społeczno – Zawodowej, będzie tam też przestrzeń wystawiennicza, w której będzie można zapoznać się z działaniem wieży ciśnień. Na 1 piętrze zaplanowano Centrum Działań Rewitalizacyjnych i Ośrodek Dokumentacji Górniczej, na drugim – Akademię Młodych Talentów oraz Akademię Seniora. W przestrzeni pod dawnym zbiornikiem wody będzie kawiarnia oraz taras widokowy, w kopule, w miejscu zbiornika – wystawa wystawa naukowo – edukacyjna Carboneum, która obejmować będzie strefy tematyczne takie jak: występowanie węgla w przyrodzie, jego wykorzystanie przez człowieka, różne możliwości zastosowania węgla, będzie też można prześledzić obieg węgla w przyrodzie. W latarni na samym szczycie obiektu znajdzie się punkt widokowy.

Otoczenie obiektu jest już częściowo zagospodarowane, znajdzie się tam m.in. malutkie śląskie podwórko, ścieżki, ławki, zieleń.

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm Banimex oraz Azi-Bud. Projekt ma około roku opóźnienia. Powód to konieczność wykonania dodatkowych robót, między innymi nowego podłączenia kanalizacji, a także koronawirus, który opóźnił niektóre przetargi i roboty. Zaprojektowaniem i wykonaniem wystawy interaktywnej Carboneum zajmuje się firma Adventure Ekspozycje.

Wieża ciśnień przy ul. Zamojskiego to jeden z najbardziej znanych obiektów, kojarzących się z Zabrzem. Wzniesiono ją w 1909 roku, według projektu niemieckich architektów Augusta Kinda i Friedricha Loose. Monumentalny obiekt o wysokości 46 m nie ma odpowiednika na terenie Polski, jego bryła, której zasadniczą konstrukcję stanowi 8 filarów na ośmioboku foremnym, dorównuje klasą najwybitniejszym osiągnięciom światowej architektury przemysłowej. Przez wiele lat obiekt należał do miasta, ale to nie potrafiło wymyślić dla niego nowej funkcji i pozyskać na ten cel niemałych środków finansowych. W 2000 roku gmina sprzedała go i prawie hektar gruntu wokół Robertowi Wallonowi, zabrzaninowi mieszkającemu w Szwajcarii. Roman Urbańczyk, były prezydent Zabrza, za którego kadencji doszło do transakcji, mówił po latach, że w tamtym czasie wydawało się to dobrym pomysłem. Ówczesny nabywca zobowiązał się, że w ciągu 2 lat zainwestuje w wieżę 2 miliony złotych.

Tak się jednak nie stało. Zamiast inwestować, Robert Wallon po 7 latach sprzedał obiekt za kwotę kilkakrotnie wyższą. Wieżę kupiła zabrzańska firma Siltech, należąca m.in. do Jana Chojnackiego, byłego zabrzańskiego posła, potem przedsiębiorcy. Jednak i jego ta inwestycja przerosła. Potem przez wiele lat wieża stałą opuszczona, aż w końcu odkupiło ją Muzeum Górnictwa Węglowego.